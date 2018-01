Blatter quer eleições na Fifa só em 2007 O presidente da Fifa, Joseph Blatter, segue os passos do ex-chefe da entidade, o brasileiro João Havelange, que passou 24 anos no comando. Blatter está propondo que as eleições para a presidência, que deveriam ocorrer em 2006, sejam adiadas para 2007. Além disso, o suíço dá sinais de que poderia concorrer a um terceiro mandato. Se isso ocorrer e se Blatter vencer o pleito, ficará no comando da Fifa por 13 anos, isso sem contar com os 17 anos que já ocupou a secretaria-geral da entidade. Ao final de seu eventual terceiro mandato, portanto, a dupla Havelange-Blatter teria dirigindo a Fifa por 37 anos. O argumento para se adiar a eleição é a Copa do Mundo. Blatter acredita que o pleito e o Mundial não deveriam ocorrer no mesmo ano, mas o mandato do presidente seria mantido por quatro anos. De fato, a conturbada eleição do suíço, no ano passado, ofuscou os preparativos para a Copa do Mundo do Japão. Blatter foi acusado de corrupção e de ter comprado votos em sua primeira eleição, em 1998. Mesmo assim, acabou ganhando com certa folga a votação. A proposta faz parte das sugestões de revisão do estatuto da Fifa, que está sendo preparado e que terá que ser adotado em 2004. Sobre a possibilidade de concorrer a mais um mandato, Blatter havia prometido, em 2002, que isso não ocorreria. Agora, porém, o suíço parece estar mudando de idéia e, em várias entrevistas para jornais europeus, Blatter tem indicado que não exclui a possibilidade de concorrer mais uma vez ao cargo.