Blatter quer mais um mandato na Fifa O presidente da Fifa, o suíço Joseph Blatter, admitiu nesta segunda-feira que planeja se reeleger, chegando ao terceiro mandato no cargo. ?Estou disposto a disputar em 2007, caso esteja com saúde e tenha o apoio das federações?, disse o dirigente de 69 anos. Blatter assumiu a presidência da Fifa em 1998, substituindo o brasileiro João Havelange, e foi reeleito em 2002, apesar das acusações de fraude eleitoral. A nova eleição da entidade estava programada para 2006, mas foi adiada para o ano seguinte para não coincidir com a realização da Copa do Mundo na Alemanha.