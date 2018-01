Blatter quer manter 6 africanos em 2010 O presidente da Fifa, Joseph Blatter, declarou nesta quarta-feira no Egito - onde na sexta-feira será aberta a Copa da África - que é favorável a que o continente africano continue tendo seis representantes na Copa do Mundo para 2010 - que será disputada na África do Sul. Na Copa da Alemanha, a África terá cinco seleções: Tunísia, Gana, Costa do Marfim, Angola e Togo. Blatter acha justo que sejam mantidas as cinco vagas para as Eliminatórias, que somadas à África do Sul dariam ao continente seis representantes. ?Posso garantir que continuaremos lutando por uma melhor representação africana no Mundial?, disse Blatter.