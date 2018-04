Blatter quer manter Copa do Mundo com 32 seleções

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, é contra as propostas de expandir o número de times na Copa do Mundo e gostaria de manter a quantidade de participantes em 32 seleções caso seja reeleito, disse o dirigente nesta sexta-feira. Blatter também sugeriu que mais partidas intercontinentais sejam realizadas para resolver a discussão de quantos lugares devem ser dados para cada região do planeta no Mundial, e que um continente que sedia a Copa do Mundo deveria esperar pelo menos 12 anos antes de sediar novamente o torneio.

O suíço tenta o quinto mandato como presidente da Fifa na votação de 29 de maio, e dois de seus três concorrentes, o ex-ponta de Portugal Luis Figo e o presidente da Associação de Futebol da Holanda, Michael van Praag, querem expandir a Copa do Mundo para 48 e 40 times, respectivamente.