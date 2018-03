Blatter quer redução de jogos no ano O presidente da Fifa, Joseph Blatter, revelou que irá propor no próximo Congresso Extraordinário da entidade, em outubro, em Doha (Catar), a organização de campeonatos nacionais com 16 clubes. De acordo com o dirigente, se os delegados da Fifa aprovarem a idéia, a mudança já será ratificada no Congresso do Centenário da entidade, em maio de 2004, em Paris. "O número ideal de clubes na primeira divisão é de dezesseis, para que joguem trinta partidas por temporada", destacou Blatter. "Falei com muitos presidentes de equipes e de associações nacionais e a proposta estará na agenda em Doha." Blatter explicou que se a proposta virar lei, será aplicada em todas as associações que integram a Fifa, inclusive na Espanha e França, que têm o maior número de clubes na primeira divisão da Europa: 20. "Sempre nos dizem que há muito futebol e que os atletas jogam muitas partidas. Isso não aconteceria se for reduzido o número de equipes", analisou Blatter, ciente de que as mudanças não podem acontecer de imediato. "Não podemos reduzir as ligas de uma vez só. Há contratos e questões de marketing que devem ser considerados." Sobre as conseqüências de uma possível desobediência por parte de alguma federação, Blatter foi taxativo, ameaçando com a exclusão da seleção de todas as competições oficiais: "Não haverá mais competição com sua seleção, apenas o campeonato nacional." Blatter nega que a redução no número de partidas dos campeonatos nacionais esteja relacionado com a realização de novos torneios da Fifa, como a Copa das Confederações. Em junho do ano passado, o presidente da Fifa havia acusado a Federação Espanhola de "falta de disciplina", por não respeitar as datas reservadas para a Copa das Confederações. Blatter reconhece que tinha tratado o caso com o presidente daquela federação, Ángel María Villar, que "fechou os olhos, os ouvidos e a boca."