Blatter quer só 45 jogos por temporada Depois de conseguir que o Comitê Executivo da Fifa aprovasse a ?volta? do Mundial de Clubes, que reunirá seis equipes (o campeão de cada continente) a partir de 2005, o presidente Joseph Blatter levanta agora outra bandeira: reduzir o número de jogos que os atletas disputam por temporada. Nesta segunda-feira, depois de um encontro em Londres com a Rainha Elizabeth e o primeiro-ministro Tony Blair, ele disse que o ideal é que nenhum atleta dispute mais de 45 jogos por ano, incluindo compromissos pelos clubes e seleções. Seu alvo é limitar a 16 o número de participantes nos campeonatos nacionais. Isso afetaria o Brasileiro, que é disputado por 24 equipes e tem 46 rodadas. Como ainda há os Estaduais, Copa do Brasil, Libertadores, Copa Sul-Americana e jogos da seleção, a reforma seria drástica no Brasil.