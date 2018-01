Blatter recebe Grã-Cruz da Ordem do Mérito da Alemanha O presidente da Fifa, o suíço Joseph Blatter, foi condecorado nesta sexta-feira com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito da Alemanha. O prêmio foi entregue pela chanceler Angela Merkel no terraço da Chancelaria, dois dias antes da final da Copa do Mundo, que será disputada entre Itália e França, no domingo, também em Berlim. Blatter disse ter ficado "emocionado" com a homenagem e receber o prêmio foi motivo de orgulho. O presidente da Fifa ainda ressaltou o espírito de equipe, dizendo que pretende dividir a homenagem com os colegas da entidade. A Grã-Cruz da Ordem do Mérito da Alemanha é a maior condecoração outorgada pelo governo do país europeu. Fritz Walter, capitão da seleção que deu o primeiro título à Alemanha, na Copa do Mundo de 1954, foi o primeiro esportista a receber o prêmio.