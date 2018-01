Blatter reitera desejo que a Copa de 2014 seja no Brasil O presidente da Fifa, o suíço Joseph Blatter, deu mostras mais uma vez, durante entrevista coletiva nesta terça-feira, em Berlim, que quer a realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Como a entidade máxima do futebol quer fazer um rodízio de continentes, a América do Sul é a mais cotada para organizar o Mundial daqui oito anos. O dirigente ressaltou que o país pentacampeão é o único até o momento a mostrar interesse. Blatter disse que as autoridades brasileiras terão agora que responder a uma série de condições para demonstrar que o país está em condições de receber um evento de tamanha envergadura como uma Copa do Mundo. Outro ponto a favor da candidatura do Brasil é o respaldo da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol). Caso o Mundial de 2014 seja mesmo realizado na América do Sul, o presidente da Fifa conseguirá realizar seu projeto de universalizar a competição. Em 2002, a Ásia organizou a Copa (Coréia do Sul e Japão) e a África receberá, pela primeira vez, o maior torneio de futebol do planeta em 2010, na África do Sul.