Blatter revela apoio a Michel Platini para presidência da Uefa O presidente da Fifa, Sepp Blatter, disse nesta sexta-feira na França que apóia a candidatura do francês Michel Platini para a presidência da Uefa. "Não tenho vergonha em falar que estou a favor de Platini", afirmou Blatter. Três vezes eleito o melhor jogador da Europa e considerado, junto com Zinedine Zidane, como o melhor jogador francês da história, Paltini concorre pelo cargo máximo da Uefa com o atual presidente da entidade, o sueco Lennart Johansson, de 77 anos. "A idade pesa", falou Blatter, que completou: "Quando você já está com uma certa idade, competir fica difícil." Johansson busca seu quarto mandato seguido como presidente da Uefa e se conseguir se eleger, ficará 20 anos no comando da entidade. A eleição acontece no dia 27 de janeiro, em Dusseldorf, na Alemanha.