Blatter se candidata à reeleição O suíço Joseph Blatter anunciou nesta quarta-feira a sua candidatura à reeleição da presidência da Fifa. O dirigente está no cargo desde 1998, quando substituiu o brasileiro João Havelange. Ele disputará um mandato de mais quatro anos em maio, durante o Congresso da entidade em Seul, na Coréia do Sul. O dirigente oficializou a candidatura durante uma conferência em Cannes e disse que as 204 nações associadas à Fifa foram comunicadas. Segundo Blatter, pelo menos 100 delas deram apoio à candidatura.