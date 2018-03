Blatter se diz contra inchaço da Copa O presidente da Fifa, Joseph Blatter, declarou ser ?pessoalmente? contra o aumento de 32 para 36 seleções já na Copa do Mundo da Alemanha, em 2006. Atendendo pedido da Confederação Sul-Americana de Futebol, a mudança será analisada pela entidade agora em junho. Sobre a ameaça de Franz Beckenbauer, de se demitir do Comitê Organizador da Copa da Alemanha caso se chegue a 36 vagas, o dirigente suíço: "Foi uma reação de cabeça quente." O presidente da Fifa também disse que o futebol "está saturado, sobretudo por causa da televisão" e apontou que muitos clubes estão tendo dificuldades financeiras que só serão corrigidas com o tempo, pelas leis de mercado - de oferta e demanda. Essas declarações do dirigente foram feitas em Madri, na Espanha, onde está sendo realizada a Convenção Internacional de Esporte. Para Blatter, os problemas econômicos são decorrentes basicamente dos altos salários pagos aos jogadores e da queda nos preços pagos pelas televisões, pela transmissão dos campeonatos. "O futebol é um produto magnífico, mas temos de cuidar dele. Temos de respeitar o direito das Federações Nacionais de participar em competições da Fifa fora da Copa do Mundo, como a Copa das Confederações, mas também precisamos de equilíbrio, para os atletas não joguem demais. Quando se chega a mais de 75 partidas por ano já é um grande problema para o jogador." Blatter observou que em alguns países, como a Espanha, se joga a Liga Nacional entrando pela segunda metade de junho, um período já reservado às competições internacionais. ?Há um estudo que recomenda no máximo 16 equipes nas ligas profissionais. A Espanha é um dos países que deveria reduzir seu calendário."