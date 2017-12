Blatter se diz satisfeito com a organização do Mundial O presidente da Fifa, Joseph Blatter, se mostrou satisfeito com a organização da Copa 2006. A uma semana da abertura do Mundial, o suíço afirmou que tudo está bem preparado e felicitou os organizadores. "Espero um mundial magnífico, e sinto uma alegria especial", disse, nesta sexta-feira, à agência de notícias DPA. Com relação ao problema surgido com os ingressos para convidados especiais, que deveriam ser nominais mas não foram emitidos em razão de falha na organização, Blatter afirmou que o assunto está resolvido. A postura de Blatter contrasta com as inúmeras críticas que os organizadores da Copa receberam nos últimos meses, que chegaram a causar irritação ao presidente do comitê, Franz Beckenbauer.