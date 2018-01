Blatter vai construir ?novo lar? para Fifa A Fifa quer trocar de ares e construir uma nova sede para o império da entidade máxima do futebol. Segundo o presidente Joseph Blatter, a idéia é continuar localizado em Zurique, mais precisamente em um centro esportivo do Credit Suisse, comprado recentemente pela federação. A inauguração do ?novo lar? está prevista para 2006. Um estádio próprio também deve ser construído. ?A Fifa necessita de uma catedral do futebol em sua cidade?, disse nesta quinta-feira o dirigente ao diário suíço Le Matin. ?Quando entrei na Fifa éramos em 13 funcionários. Hoje somos 220, distribuídos entre cinco edifícios diferentes, próximos, mas separados. A construção do nosso novo lar, como o chamamos, é uma prioridade?.