Blatter vai ter de explicar à Wada O presidente da Fifa, Joseph Blatter, vai ter de explicar à Agência Mundial Antidoping (Wada) suas declarações contrárias ao novo código mundial para coibir o doping no esporte. Blatter, durante a semana, disse ser contrário à idéia de suspensão de dois anos ao atleta pego numa primeira infração. Jacques Rogge, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), vem afirmando que as entidades que não aceitarem as regras ficarão fora da Olimpíada de Atenas, em 2004.