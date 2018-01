Blatter vai vistoriar estádios da Copa O presidente da Fifa, Joseph Blatter, anunciou nesta segunda-feira que vai vistoriar os 12 estádios alemães que serão sede da Copa do Mundo de 2006. O dirigente ficou preocupado com possíveis defeitos de construção, depois dos recentes problemas verificados em Kaiserslautern, Frankfurt e Nuremberg. O último caso aconteceu no sábado, em Kaiserslautern, quando um jogo do Campeonato Alemão, entre o time local e o Eintracht Frankfurt, foi adiado por problemas no teto do estádio. Blatter também aproveitou para pedir uma revisão nas medidas de segurança da Copa. Afinal, também no último sábado, o jogador Alex Laas, do Hamburgo, foi atingido por um objeto atirado por um torcedor da arquibancada e sofreu um corte na cabeça.