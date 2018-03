Blatter visita o Oriente Médio O presidente da FIFA, Joseph Blatter, chegou neste sábado à Jordânia para acompanhar os resultados do programa chamado "Goal", financiado pela entidade que dirige com o objetivo de fortalecer federações e ajudar na formação de novos jogadores. Blatter, que no Oriente Médio irá também ao Egito e Sri Lanka, inaugurará ainda hoje em Amman o edifício que abrigará a sede administrativa da Federação Jordana de Futebol. O presidente do país, o príncipe Ali Ibn Hussein, comparecerá à cerimônia. No Egito, Blatter fará uma homenagem da Fifa ao atacante Hossam Hassam, que com 157 partidas disputadas pela seleção egípcia detém o recorde mundial de jogos internacionais.