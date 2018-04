Blatter volta a criticar clubes europeus Joseph Blatter continua sua cruzada contra o poder de fogo dos principais clubes da Europa. O presidente da Fifa voltou a afirmar, nesta quarta-feira, que os ?poderosos? querem controlar as federações de seus respectivos países e que esse gesto representa a ?castração? do futebol internacional. O dirigente imagina, ainda, que a concentração de talentos e dinheiro em poucas entidades será prejudicial para o esporte. "É inaceitável a intenção dos clubes ricos de castrar o futebol com o controle das federações", escreveu Blatter, em artigo publicado pelo Finantial Times, o principal diário econômico inglês. "Trata-se de uma tentativa de minar os fundamentos das federações, que se preocupam com o esporte de forma ampla e não para cuidar dos interesses de um punhado de poderosos", ponderou. E usou a própria Inglaterra como exemplo. "A federação existe para que os 45 mil clubes e jovens possam desfrutar do prazer do futebol." Na avaliação do suíço que comanda a Fifa desde 1998, o futebol deve ser encarado como entretenimento popular e democrático. "Não pode se converter em algo de uma minoria que acredita apenas na força financeira e que, por isso, se acha no direito de destruir raízes", atacou. "O processo de globalização afeta a vida de todos e exerce influência maligna no futebol, porque empurra o esporte favorito no mundo todo a uma direção indesejada e que contraria suas origens." O alvo de Blatter é bloquear o fortalecimento do G-14, grupo dos 18 mais importantes times da Europa, como Milan, Juventus, Manchester, Arsenal, Ajax, Internazionale, que há muito tempo pedem mais autonomia para organizar competições. Em várias ocasiões, acenaram com a intenção de criar um grande campeonato internacional, em detrimento dos torneios domésticos e também das competições entre seleções. "O conflito entre seleções e um punhado de clubes aparentemente onipotentes tende a se intensificar, no futuro, e prejudicará torcedores e o futebol", imagina Blatter. "É errado acreditar que os campeonatos entre times serão mais importantes e interessantes do que os confrontos entre seleções", disse o dirigente. "Não se tira a atenção dos torcedores com uma Liga dos Campeões artificial, em que estrangeiros de várias partes do mudo, supostamente defendem as cores de um clube inglês."