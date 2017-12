Blokhin diz-se triste com derrota, mas feliz com campanha O técnico da Ucrânia, Oleg Blokhin, declarou-se "decepcionado" pela eliminação de sua equipe para Itália (3 a 0), nesta sexta-feira, em Hamburgo, pelas quartas-de-final da copa do Mundo. "Evidentemente estou decepcionado por nossa eliminação, mas muitas outras equipes melhores cotadas não chegaram onde chegamos na competição e isso é muito bom para o futebol ucraniano, que estréia no Mundial já chegando a uma fase tão avançada", falou o treinador. "Aprendi muito como técnico. A Copa do Mundo é muito diferente de uma Liga dos Campeões ou um campeonato local. No momento acho que seria bom dar uma parada e analisar nossos erros. Acho que temos um futuro muito promissor", disse Blokhin. "Representamos nosso país de forma muito digna e o que aconteceu hoje foi uma questão de sorte por parte deles e azar da nossa. Os italianos têm uma bela equipe e não perdoaram um erro sequer nosso. Mas acho que nosso time, no geral, fez um bom Mundial. Saímos de cabeça erguida", concluiu o técnico.