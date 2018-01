BMW de Ronaldinho multado no Rio O novo carro de Ronaldo, um BMW, modelo 330I/A, prata, foi multado hoje porque estava estacionado em local proibido. O jogador parou o veículo em frente a clínica a clínica do fisioterapeuta Nilton Petrone, o Filé, na Barra da Tijuca, zona oeste, e embaixo de uma placa de sinalização proibindo estacionar. Pela cópia da nota fiscal nº 0073273, fixada no pára-brisa do veículo, que ainda não está emplacado, ele foi adquirido no dia 29 de janeiro de 2002 e custou R$ 155 mil. O valor da infração é de 120 Ufir ou R$ 105 se for paga até o vencimento. Se for quitada em atraso, o valor da multa será de R$ 130.