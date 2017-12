Boa campanha faz Klinsmann virar nome de rua na Alemanha O técnico da seleção da Alemanha, o ex-jogador Jürgen Klinsmann, tem conquistado tanto prestígio entre os alemães por causa da campanha da equipe nesta Copa do Mundo quanto na época em que era jogador. A prova disso é que já virou até nome de rua. Esse fato aconteceu na cidade alemã de Geislingen, onde Klinsmann chegou a atuar com a camisa do time local nos anos 70. A confiança no treinador é tanta que os moradores de Geislingen nem esperaram pelo resultado da partida contra a Argentina, nesta sexta-feira, pelas quartas-de-final do Mundial, e a homenagem já foi feita logo pela manhã (horário local). A nova rua "Jürgen Klinsmann" fica junto ao estádio do time da cidade. Como jogador, Klinsmann já ganhou uma Copa do Mundo. Foi em 1990, na Itália, quando a Alemanha derrotou a Argentina na decisão por 1 a 0, com um gol do zagueiro Andreas Brehme em cobrança de pênalti.