Boa campanha surpreende até o próprio Bragantino A ótima campanha, com boa chance de alcançar as semifinais do Paulistão, surpreendeu até os próprios jogadores do Bragantino. Considerado um dos candidatos ao rebaixamento antes de o campeonato começar, o clube de Bragança Paulista ignorou os críticos e só depende de si para estar entre os quatro melhores. ?Nosso primeiro objetivo antes do campeonato era não ser rebaixado?, admitiu o atacante Alex Afonso. ?Sabíamos que manter a equipe na elite seria muito importante, era o quer queríamos. Mas sempre fizemos uma boa campanha e tivemos entre os oito melhores. E conseguir chegar entre os quatro, agora, só depende de nós.? ?A falta de credibilidade foi o maior problema que enfrentamos, mas superamos esta descrença com trabalho e determinação?, disse o técnico Marcelo Veiga. Por ter superado tantas barreiras, o elenco do Bragantino garante que nem a decepção pela derrota para o Sertãozinho, no último domingo, vai atrapalhar o time na quarta, contra o Barueri, em Bragança Paulista. ?Ninguém esperava este resultado ruim, mas isso não vai nos abalar. Temos de lembrar das dificuldades que superamos e que deixamos para trás equipes de muita tradição e estrutura, como Corinthians, Ponte Preta, Noroeste e o Ituano?, comparou Marcelo Veiga. Nem preocupações típicas de jogos decisivos, como arbitragem e possíveis incentivos ao adversário, incomodam. ?Com certeza, o Paulista e o Palmeiras vão mandar mala preta para o Barueri ganhar, mas não temos de nos preocupar com isso?, defendeu o goleiro Felipe. ?Temos esta grande chance agora, precisamos apenas fazer o nosso trabalho.? Para o jogo decisivo contra o Barueri, o lateral-direito Júlio César e o Tiago Vieira estão suspensos e serão substituídos por Luiz Henrique e Kadu, respectivamente.