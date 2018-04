Boa derrota Bragantino diante de apenas 139 pagantes

Assim, o Boa somou os primeiros três pontos na Série B, enquanto o Bragantino, com duas derrotas seguidas, aparece na lanterna.

O time da casa, que tinha perdido para o Joinville na estreia, apresentou como novidade o baixinho Léo Jaime no ataque. De outro lado, o Boa, que vinha de derrota para a Chapecoense, entrou em campo com cinco mudanças. E foi um jogo aberto, com ambos criando chances para abrir o placar.

O Boa começou mais perigoso, com Fernando Karanga perdendo um gol sozinho na frente do goleiro e, depois, com um desvio de cabeça de Marcelo Macedo que bateu no travessão. O Bragantino teve uma chance num chute de Lincom para fora e numa finalização de Léo Jaime defendida pelo goleiro Jonatas.

O jogo também teve muitas faltas, principalmente pela chuva e pelo estado escorregadio do gramado. Aos 39 minutos, o Bragantino ficou com um jogador a menos pela expulsão do volante Carlinhos, por receber o segundo cartão amarelo.

No intervalo, o técnico Mazola Júnior tirou o volante Serginho para a entrada do zagueiro Rafael Andrade, recompondo o setor defensivo. E deu certo. O time passou a se defender melhor com três zagueiros e passou a chegar com perigo nos contra-ataques.

O Bragantino teve algumas chances de gol, mas não aproveitou. Aí, já aos 33 minutos, o Boa chegou ao gol da vitória. Após rebote do goleiro Rafael Defendi, a bola ficou com Rafinha, que bateu por cobertura e fez um belo gol.

Pela terceira rodada da Série B, o Bragantino recebe o Guaratinguetá no sábado, mesmo dia em que o Boa encara o Atlético-GO em Varginha.

FICHA TÉCNICA:

BRAGANTINO 0 X 1 BOA

BRAGANTINO - Rafael Defendi; Diego Macedo, Kadu, Álvaro e Bruninho (Magno); Carlinhos, Elias, Serginho (Rafael Andrade) e Danilo Sacramento; Léo Jaime e Lincom (Dudu). Técnico - Mazola Júnior.

BOA - Jonatas; Xandão, Airton (Rafinha), Weldon Grafite e Walisson; Rodrigo Souza (Kasado), Petrus, Betinho e Marcelinho Paraíba; Marcelo Macedo (Mineiro) e Fernando Karanga. Técnico - Nedo Xavier.

GOL - Rafinha, aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Batista Raposo (DF).

CARTÕES AMARELOS - Carlinhos, Serginho, Lincom e Elias (Bragantino); Petrus, Rodrigo Souza, Wallison, Xandão e Fernando Karanga (Boa).

CARTÃO VERMELHO - Carlinhos (Bragantino).

RENDA - R$ 1.448,00.

PÚBLICO - 139 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).