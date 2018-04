Boa empata com o lanterna Duque e perde a chance de acesso

VOLTA REDONDA (RJ) - No encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro, o Boa foi a Volta Redonda (RJ) para enfrentar o Duque de Caxias precisando vencer para sonhar com o acesso no final da 38.ª última rodada. O jogo, porém, realizado no estádio Raulino Oliveira, acabou empatado por 2 a 2, encerrando com o sonho mineiro de ver o time de Varginha na Série A em 2012.

O Boa terminou a sua participação na Série B em sétimo lugar, com 57 pontos. Apesar da posição, o time mineiro esteve muito perto de conquistar o acesso - ficou cerca de 1 hora na quarta colocação com o empate do Sport (contra o Vila Nova) e as derrotas de Bragantino (para o Paraná) e Vitória (contra o ASA). Já o Duque de Caxias, que realizou a pior campanha da história da Série B no sistema de pontos corridos, se despede na lanterna, com apenas 17 pontos conquistados.

No primeiro tempo, o Boa não deu espaços para o Duque de Caxias e conquistou a vitória parcial. Aos 19 minutos, Raul aproveitou rebote do goleiro Fernando e abriu o placar. Dez minutos depois, Valdo recebeu cruzamento na área e de cabeça ampliou para o time mineiro.

O clube fluminense descontou aos 42 minutos com Bruno Veiga, que entrou na área mineira, passou pelo goleiro Luiz Fernando e tocou para o fundo das redes.

Na segunda etapa, o Boa não repetiu o mesmo bom futebol e acabou cedendo o empate para o time do Rio de Janeiro. Aos 43 minutos, após cobrança de escanteio, Bruno Veiga acertou de primeira e colocou a bola no ângulo do gol mineiro.

DUQUE DE CAXIAS 2 x 2 BOA

Duque de Caxias - Fernando; Éverton Silva, Paulão, Bruno Costa e Fábio Aguiar; Douglas Pedroso, Juninho (Bruno Veiga), Leandro Teixeira (Léo) e Abedi (Rafael Augusto); Erick Flores e Gilcimar. Técnico: Mário Marques.

Boa - Luiz Fernando; Jackson (Vinícius), Pablo, Carciano e Claudinei; Marinho Donizete, Valdo, Olívio e Higo; Moisés e Raul (Laércio). Técnico: Nedo Xavier.

Gols - Raul, aos 19, Valdo, aos 29, e Bruno Veiga, aos 42 minutos do primeiro tempo; Bruno Veiga, aos 43 minutos do segundo tempo.

Cartão amarelo - Valdo (Boa).

Árbitro - Anderson Daronco (RS).

Local - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).