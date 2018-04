Boa estreia dará ânimo extra ao Cruzeiro, diz lateral O lateral-esquerdo Diego Renan, um dos destaques do Cruzeiro em 2009, está otimista para a estreia do clube na temporada deste ano. A equipe estreia no Campeonato Mineiro às 21h50 de quarta-feira, contra o Uberlândia, no Mineirão. Para o jogador, uma boa estreia pode fazer a diferença para a sequência da equipe na temporada.