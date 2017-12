Boa fase anima Santos para pegar o Flu O Santos confia na boa fase, com seis vitórias consecutivas em que marcou 24 gols, para vencer o Fluminense neste domingo na Vila Belmiro e seus jogadores nem pensam na possibilidade de o campeonato acabar nessa rodada. Com seis pontos a menos que o líder Cruzeiro, os santistas não podem empatar mais um jogo. Mas o técnico Emerson Leão não quer ver seus jogadores preocupados com o clube mineiro. "Nós pensamos que outras rodadas também seriam definitivas e isso não aconteceu. Portanto, nossa obrigação é de continuar vencendo". Leão lembrou que o Santos já ficou 12 pontos atrás do Cruzeiro e muitos chegaram a considerar o adversário virtualmente campeão. Depois, os mineiros tropeçaram duas vezes e os santistas iniciaram a série de seis partidas invictas, mantendo a diferença de seis pontos há várias rodadas. "Eu disse que o Santos necessitaria de dez vitórias nos últimos dez jogos do campeonato, muita gente duvidou, mas nós já conseguimos seis", comentou ele, completando: "nós estamos pulando um adversário a cada hora de maneira muito efetiva; temos que continuar tendo tranqüilidade, mas a vontade tem que aparecer muito mais cedo que o normal". Ele se referia às bobeadas de seu time nas últimas partidas, ganhas de virada. TIME - Leão confirmou que Fabiano está liberado de uma pancada no joelho e vai atuar domingo contra o Fluminense, formando o ataque ao lado de Robinho. Na defesa, haverá mesmo a volta de Narciso e o treinador não se mostrou preocupado com o fato de o zagueiro estar voltando ao futebol depois de quatro anos de tratamento para vencer a leucemia. Leão foi curto: "não podemos mais tratar o Narciso como um doente; ele é uma realidade e é a realidade que vai ser escalada". O treinador admite que Narciso não está num condicionamento físico excelente, "mas nem poderia estar". Leão entende que o jogador irá readquirir sua forma na pré-temporada do mês que vem. "É um atleta profissional que está recuperado e vai terminar o ano como está". Mas tem muita confiança no desempenho do zagueiro e acha que o calor que faz na região não será um problema só para esse atleta, "pois afeta a todos". Narciso mantém uma grande expectativa em relação ao jogo de amanhã, quando terá a oportunidade de começar como titular. Sabe que, além do calor, vai encontrar outras dificuldades, como a má situação do adversário no campeonato. E cuidar de Romário. "É um atacante muito perigoso, já fiz a marcação várias vezes a não podemos abrir espaço, mesmo ele já não estando em sua melhor forma". Elano, um dos seis jogadores que estavam nas seleções principal e sub-23 e que voltam ao time do Santos domingo, mostrava nesta sexta-feira uma grande disposição em jogar, coisa que não faz há duas semanas. "Estou com a maior vontade de jogar, mas estava muito feliz na seleção". Faz as contas do campeonato, sabe das dificuldades e acha que não dá para pensar nisso. "Temos que conquistar todas as vitórias, nem podemos empatar e vamos buscar isso com tranqüilidade, sem desespero". O meia é um dos jogadores que não podem relaxar nesse final de campeonato, de olho na convocação da seleção que disputará o pré-olímpico". "Essa é sempre uma motivação a mais e tenho que primeiro fazer de tudo para ajudar minha equipe e disputar boas partidas, depois é esperar a convocação, que é o resultado do trabalho que realizamos". Já o goleiro Júlio Sérgio quer aproveitar mais uma oportunidade de mostrar seu futebol, já que seu contrato vence no dia 31 de dezembro. "É muito bom estar em atividade, podendo mostrar seu trabalho, pois isso tende a valorizar o atleta". Ele vai substituir mais uma vez Fábio Costa, ainda não liberado pelos médicos. "Neste momento, quero jogar. Respeito muito o Fábio como atleta e como pessoa e em nenhum momento me acomodei e deixei de lutar pela condição de titular e em todos os treinamentos essa é a minha intenção. Enquanto o professor Leão optar por ele, terá todo meu apoio". Quanto ao jogo de domingo, sua preocupação maior é com Romário. "Temos que criar toda dificuldade possível para que não consiga concluir ou chute a bola em cima da gente".