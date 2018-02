Boa fase de Edmundo preocupa os jogadores do São Paulo Apesar de o São Paulo se mostrar pouco preocupado com o clássico de domingo, contra o Palmeiras, no Morumbi, e dar indícios de que entrará em campo com um time misto, um jogador do rival está proibido de roubar a cena: Edmundo. Os são-paulinos não querem não quer ser a sétima vítima consecutiva do atacante palmeirense, que fez nove gols nos últimos seis jogos e pode assumir a artilharia isolada do Paulistão. Atualmente, ele tem 10 gols, ao lado de Somália, do São Caetano, e Finazzi, da Ponte Preta. ?Eu enfrentei ele no Brasileiro de 2005, quando ele estava no Figueirense e eu aqui no São Paulo. É uma honra poder jogar junto com ele, disputar o mesmo jogo e, quem sabe, até marcá-lo. É verdade que já está com uma idade avançada [completa 36 anos na segunda-feira], mas se a gente bobear, ele faz estrago?, lembra o volante Hernanes, de apenas 21 anos, favorito a ser o marcador do atacante palmeirense no clássico. O São Paulo também não quer ver Edmundo acabar com o status da melhor defesa do Paulistão, com apenas 11 gols sofridos até agora. Apesar de o técnico Muricy Ramalho não revelar nem se jogará com dois ou três zagueiros, Alex Silva não quer ver o veterano atacante deixando todos de cabelo em pé. ?Com certeza, hoje ele é o principal jogador do Palmeiras. É um jogador com uma história dentro do clube, que tem o carinho da torcida e que está atravessando uma boa fase?, elogia Alex Silva, ciente do trabalho que possivelmente terá, caso seja um dos 11 escolhidos de Muricy para começar o clássico. ?O Edmundo é muito técnico e a maioria das jogadas do Palmeiras passa pelos pés dele. É um jogador que sabe o que faz com a bola e, por isso, é preciso ter muito cuidado.? A preocupação dos jogadores não combina com a opinião do treinador do São Paulo. Muricy faz elogios rasgados à atual fase de Edmundo, mas lembra que as atenções não podem ficar centradas apenas nele. ?O Palmeiras não se resume a um jogador, é um conjunto. Não adianta só marcar o Edmundo. Temos mais dez para marcar?, alerta o técnico, reconhecendo a grande fase que vive o jogador. ?Ele está numa excelente forma física para a idade que tem e está mostrando isso fazendo gols. Isso chama a atenção.? Muricy chegou a usar o ídolo palmeirense para lembrar que o tabu de jogadores com idade avançada está caindo no Brasil. ?Vemos o Edmundo, o Romário, o próprio Rogério Ceni jogando, coisa que era bastante contestada há alguns anos. E ver todos eles bem é muito legal?, diz. Se Edmundo não balançar as redes, parte da missão são-paulina estará completa. Afinal, o São Paulo também pode complicar a vida do rival na briga por um lugar nas semifinais do Campeonato Paulista, caso leve a melhor na tarde de domingo no Morumbi. Com 31 pontos, o Palmeiras ainda não está classificado para a fase final. ?Não dá pra ser hipócrita com isso. Todo time grande pensa a mesma coisa do outro. Sempre que um vem crescendo e consegue a classificação, acaba complicando mesmo para os outros?, reconhece Muricy. O garoto Hernanes assina embaixo: ?Se pudermos eliminá-los agora, já será uma vantagem, porque se chegar na fase final virá muito mais motivado. E na hora da decisão, Palmeiras é sempre Palmeiras.?