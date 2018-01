Boa fase de Renato já preocupa Leão O discreto Renato tem se firmado como um dos jogadores mais importantes do elenco santista e os dois gols marcados na goleada de domingo contra o Fortaleza consolidaram a boa fase que o atleta vive. Tão boa que já preocupa o técnico Leão. "Tem muito olho em cima do Renato para levá-lo embora", disse o treinador, que admite: "e ele cada dia joga melhor". Para complicar, Leão revelou que o contrato de Renato termina em julho e "ele não está querendo conversar". Quando soube do comentário de Leão, Renato procurou logo tranqüilizar o técnico. "Recebi uma proposta para permanecer até o final do ano e vou conversar", disse o atleta, ressaltando que "o campeonato é muito longo e quero ficar até o fim para ajudar o time, pois não quero sair no meio". E completou: "quanto a isso, o professor Leão pode ficar despreocupado". Como o Brasileiro vai até o final do ano, sobra para Renato uma possibilidade de se transferir para o exterior em julho e isso pode estar pesando na demora em responder à diretoria. O que é certo é que o jogador sabe que vem sendo valorizado pela qualidade e regularidade de seu futebol, o que está atraindo o interesse de outros clubes. O que Renato pretende mesmo é que Parreira venha a convocá-lo para a seleção. "O professor Parreira sabe a hora certa de chamar um atleta e enquanto minha hora não chega, vou continuar trabalhando para ajudar o Santos a conquistar esses dois títulos que estamos disputando". O técnico Leão tem opinião parecida: elogia Parreira pelo trabalho de renovação do selecionado com a convocação de Diego e Robinho e está certo de que outros jogadores santistas serão logo chamados para vestir a camisa brasileira. Renato completa 24 anos no dia 15 de maio e é um dos atletas mais discretos do time. Sempre atencioso com os jornalistas, não esconde uma boa dose de simplicidade, que acaba conquistando a todos. E está sempre pronto a dividir o mérito de uma boa atuação. "Renato foi mais do que soberbo, foi maravilhoso", disse Leão sobre o futebol apresentado domingo pelo volante. "Não só eu, mas a equipe toda foi bem", respondeu, destacando que a partida contra o Fortaleza "foi o jogo da solidariedade, em que todos ajudaram a conquistar esse ótimo resultado".