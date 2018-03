Boa fase de Victor Luís mantém Diogo Barbosa na reserva no Palmeiras

A boa fase do lateral-esquerdo Victor Luís no Palmeiras dificultou espaço para um reforço trazido para ser titular. O técnico Roger Machado afirmou na última quarta-feira que mesmo recuperado de lesão no tornozelo esquerdo e liberado para atuar, Diogo Barbosa continuará na reserva e vai precisar se esforçar para conquistar posição no time.

"Ele vai ter que dar uma 'cavadinha', porque o Victor está bem. Que bom que tenho dois jogadores de alto nível e um que está se destacando coletivamente", afirmou o treinador. Diogo ficou no banco de reservas pela primeira vez no ano contra o Novorizontino, porém não entrou em campo e continuará a ser preparado para conseguir ter condições de estrear.

Diogo veio do Cruzeiro como aposta para ser titular, mas como se lesionou ainda na pré-temporada, abriu espaço para Victor Luís se firmar no time. Antes opção alternativa, Victor tem jogado bem e é até agora um dos atletas mais regulares do Palmeiras na temporada, com destaque tanto no apoio como na marcação.

Curiosamente, os dois laterais são amigos desde os tempos de Botafogo, onde já jogaram juntos em 2016. Os dois chegaram a atuar juntos no time titular, com Victor como lateral e Diogo como ala. No fim do ano, a dupla trocou mensagens para comemorar que voltariam a estarem juntos na mesma equipe.

"O Diogo precisa adquirir ritmo de jogo, porque ficou mais de dois meses ausentes por lesão. Ele precisa readquir isso com calma. Podemos fazer um coletivo com o sub-20 ou algum amistoso para ajudar nisso", comentou o treinador Roger Machado.