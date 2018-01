Boa fase e liderança empolgam a Ponte O técnico Oswaldo Alvarez está animado com o desempenho da Ponte Preta nas quatro primeiras rodadas do Torneio Rio-São Paulo. Em 12 pontos disputados, o time de Campinas conquistou 10. Um aproveitamento de 83,3% que lhe dá a liderança da competição, ao lado do Botafogo-RJ, que tem exatamente a mesma campanha. "É difícil chegarmos nesta marca. Mesmo estando ainda no início de temporada, estamos conseguindo colocar em campo o que temos planejado nos treinamentos", explicou o treinador. Mas Vadão sabe que o pior ainda está por vir. Depois de enfrentar dois adversários teoricamente fáceis (Americano e América-RJ), a Ponte Preta volta a jogar com times mais fortes. Fluminense, no Maracanã, Botafogo, em Campinas, São Paulo, no Morumbi, e São Caetano, novamente em casa, são os próximos jogos da equipe. "São grandes times, mas temos que continuar com o mesmo pensamento de conquista. Só assim vamos somando os pontos necessários à classificação", alertou ele. Outro que está muito satisfeito com o atual momento da Ponte é o atacante Jean. Com apenas 21 anos de idade, o jogador ganhou uma vaga no ataque após a saída de Macedo, que foi para o Al Helal, da Arábia Saudita, e tem sido um dos destaques da equipe na temporada . Com dois gols marcados, ele já se tornou o xodó da torcida, principalmente com o gol marcado diante do América. Na partida do último domingo, contra o América, Jean aproveitou uma bobeada do goleiro Marcelo Leite e do zagueiro Luciano, roubou a bola e empurrou para o gol vazio. Na jogada, o goleiro caiu no chão pedindo uma falta que não aconteceu. "Nem toquei no goleiro. Ele bobeou e eu aproveitei a chance", disse o atacante da Ponte. Para o jogo contra o Fluminense, no próximo sábado, a Ponte terá o retorno do zagueiro Rodrigo, que cumpriu suspensão contra o América. Além dele, Vadão espera o retorno do atacante Washington, que viajou para Riad, onde defenderá a seleção brasileira contra a Arábia Saudita na próxima quarta-feira.