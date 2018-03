Boa fase embala o Atlético-PR O Atlético Paranaense pretende mostrar na partida desta quinta-feira, contra a Portuguesa, às 20h30, no estádio Joaquim Américo, que os bons resultados conseguidos no Campeonato Estadual podem se repetir na Copa do Brasil. "Estamos em boa fase, com a estima elevada, e não podemos deixar que caia em momento algum", planeja o técnico Flávio Lopes. O treinador da equipe paranaense considera que a Portuguesa tem um ataque muito rápido e irá jogar com toda as suas forças para se recuperar da eliminação no Campeonato Paulista. O Atlético vive uma situação diferente, já que terminou a fase classificatória do Estadual na primeira colocação, com 12 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Apesar da boa fase da equipe, os jogadores estão conscientes das dificuldades. "No futebol, a vitória é conseguida dentro de campo", avisa o volante Valdir. "Se não entrar com vontade e determinação, com certeza não vamos vencer." Para este jogo contra a Lusa, Flávio Lopes não poderá contar com o zagueiro Nem, que está suspenso. Gustavo recupera-se de uma contusão e também não pode atuar. Por isso, João Miguel, que vinha jogando como volante, retorna à sua posição original, na zaga. O atacante Alex Mineiro, que vinha reclamando de dores musculares, foi confirmado para a partida.