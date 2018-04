Boa goleia o Ceará em casa e fica perto do G4 da Série B

O Boa chegou ao oitavo jogo consecutivo sem derrota no Estádio do Melão, em Varginha. Na tarde deste sábado, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o time mineiro recebeu o Ceará e, com uma grande atuação, ganhou por 4 a 1, encerrando uma série de quatro vitórias do clube de Fortaleza.

Com o resultado, o time de Nedo Xavier chegou aos 31 pontos. Enquanto isso, o Ceará segue no G4, mas na quarta posição, com 34 pontos, na frente do Juventude graças ao número de vitórias: dez a nove.

O Boa começou bem a partida, confundindo a marcação do Ceará e chegando com facilidade no ataque. Logo aos oito minutos, Ruan subiu pela direita e cruzou com precisão para a área. Thaciano cabeceou para o chão, mas Everson conseguiu espalmar e salvar.

Na outra vez que chegou bem dentro da área, o clube mineiro abriu o placar. Aos 25 minutos, Reis fez boa jogada pela direita e cruzou. Casagrande ganhou dos zagueiros pelo alto e cabeceou sem qualquer chance de defesa.

A única oportunidade do Ceará no primeiro tempo aconteceu aos 35 minutos. Lima foi lançado no meio da defesa e ficou de frente para Fabrício. O meia tentou o chute por cobertura, mas errou o alvo.

O jogo caiu de rendimento no segundo tempo. O clube cearense não conseguia acertar passes no meio-campo e o Boa passou a atuar no contra-ataque. Em uma dessas jogadas, o time mineiro criou boa chance aos 17 minutos. Thaciano ficou frente a frente com Éverson, mas chutou em cima do goleiro.

Os comandados de Nedo Xavier continuaram com muita seriedade e fizeram o segundo gol aos 21 minutos. Depois de cruzamento para a área, a bola sobrou para Rodolfo, que só teve o trabalho de desviar para dentro do gol.

O placar abalou o Ceará, que ainda levou mais um aos 28 minutos. Dessa vez Reis levantou para Thaciano, que cabeceou forte e venceu Éverson. O Ceará só diminuiu aos 43 minutos, com o zagueiro Luiz Otávio aproveitando um rebote de Fabrício.

No final da partida, nos acréscimos, o clube mineiro avançou com facilidade pela esquerda e Paulinho rolou para trás. Rodolfo chutou forte e fez o quarto.

O Boa vai até Barueri para enfrentar o Oeste, na Arena Barueri, no próximo sábado, às 16h30. O Ceará atua na sexta-feira, às 20h30, contra o Náutico, no Presidente Vargas, em Fortaleza. Os jogos serão válidos pela 22.ª rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA:

BOA 4 X 1 CEARÁ

BOA - Fabrício; Ruan, Caíque, Laércio (Júlio Santos) e Paulinho; Escobar, Diones e Reis (Alyson); Casagrande (Eduardinho), Thaciano e Rodolfo. Técnico: Nedo Xavier.

CEARÁ - Éverson; Pio (Tiago Cametá), Rafael Pereira, Luiz Otávio e Romário; Raul, Richardson (Arthur Cabral), Pedro Ken e Lima; Cafu (Leandro Carvalho) e Elton. Técnico: Marcelo Chamusca.

GOLS - Casagrande, aos 25 minutos do primeiro tempo. Rodolfo, aos 21 e aos 50, Thaciano, aos 28, e Luiz Otávio, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves (RS)

CARTÕES AMARELOS - Caíque, Escobar e Júlio Santos (Boa).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Melão, em Varginha (MG).