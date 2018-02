Boa hora para Doni conquistar a Fiel Olhado com desconfiança, criticado e vaiado até mesmo quando não comete nenhuma falha, o goleiro Doni já sofreu demais no Corinthians. Parte da torcida não o suporta de jeito nenhum. O fato de assumir a posição que antes era ocupada pelo badalado campeão do mundo Dida pesou muito contra o camisa um corintiano. Mas agora o Corinthians está nas mãos de seu rejeitado goleiro. Se não sofrer gol amanhã, o time ficará com o título de campeão paulista, o 25º de sua história. Leia mais no Jornal da Tarde