Boa oferta pode tirar Vágner Love do Palmeiras

Vágner Love se reapresentou ao Palmeiras nesta terça-feira, na Academia de Futebol. O jogador, no entanto, pode deixar o clube se receber uma boa proposta. Em dezembro, o atacante manifestou desejo de deixar a equipe para atuar no Flamengo. A negociação com o rubro-negro, porém, fracassou.

O presidente Luiz Gonzaga Belluzzo admitiu que o atleta está insatisfeito, mas disse que só aceita negociá-lo se o clube tiver uma compensação financeira. "Não estamos descartando o fato de que ele se sente desconfortável. Se houver uma proposta de interesse, vamos negociar."

No final do Brasileirão, Vágner Love chegou a ser agredido por torcedores na saída de um banco. Para Belluzzo, o caso de violência não interferiu na negociação com outros atletas. "Essas coisas sempre ocorrem. Teve no Fluminense, no Coritiba, no próprio Flamengo. Isso não afetou em nada nossas contratações."

Vágner Love é o principal atacante do Palmeiras - formará dupla com Robert. O clube acertou apenas a contratação de dois reforços nesta temporada - o zagueiro Léo e o volante Márcio Araújo.

EDINHO

O volante Edinho, que pertence ao italiano Lecce, será o novo reforço do Palmeiras para a disputa do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. O clube alviverde comprará 50% dos direitos do atleta. A negociação deve ser concluída ainda nesta semana.

"O Palmeiras adotou a política de aumentar o número de jogadores que pertencem ao clube", afirmou o presidente Luiz Gonzaga Belluzzo. "Faltam alguns detalhes, mas acredito que tudo se concretizará nos próximos dias. Nossas contratações, agora, estão sendo cirurgicas. Estamos montando uma defesa forte."

O vice-presidente de futebol, Gilberto Cipullo, afirmou que a chegada de Edinho não inflará a posição de volantes – são 7 jogadores na posição. "O Edinho vem para jogar não apenas como volante, mas também como zagueiro se for preciso. Então é uma boa contratação."

O zagueiro Léo (ex-Grêmio) e o volante Márcio Araújo (ex-Atlético-MG) já assinaram com o clube e foram apresentados nesta terça-feira. Os dois viajam na próxima quinta-feira para Atibaia, para a realização da pré-temporada. A estreia no Paulistão será no dia 16, contra o Mogi Mirim.

