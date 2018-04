Boa vence, ainda busca acesso e coloca ASA na degola

Além de acabar com um jejum de seis jogos sem vitórias, o time mineiro chegou aos 50 pontos e aparece na 10.ª colocação. A diferença para o Bragantino, primeiro no G-4, é de cinco pontos. Enquanto isso, a equipe alagoana foi prejudicada pela vitória do Icasa sobre o Guarani e, estacionada nos 42 pontos, caiu para a 17.ª posição, agora dentro da zona de rebaixamento.

O ASA começou melhor na partida, mas quem abriu o placar foi justamente o Boa, aos oito minutos. Carlos Magno cobrou falta com perfeição, a bola acertou o travessão e sobrou limpa para Jackson balançar as redes. O time mineiro marcaria o segundo gol aos 33, mas antes Jackson aproveitou rebote da defesa e acertou a trave de Gilson. Na sequência, Moisés recebeu grande lançamento de Carlos Magno e tocou na saída do goleiro adversário.

No último minuto do primeiro tempo, em uma das poucas chegadas do ASA ao ataque, o goleiro Luiz Fernando foi vazado. Toninho aproveitou cobrança de falta e desviou de cabeça para o fundo do gol.

Precisando da vitória para não entrar na zona de rebaixamento, o ASA voltou do intervalo mais acordado e partiu para cima do Boa. Apesar da maior posse de bola, o time alagoano não conseguia escapar da forte marcação do adversário, que recuou e procurou liquidar o jogo no contra-ataque.

O Boa terá pela frente a Ponte Preta, na próxima sexta, às 20h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 36.ª rodada da Série B. No sábado, o ASA recebe o lanterna e rebaixado Duque de Caxias, às 17 horas (de Brasília), no estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL).

Ficha técnica

Boa 2 x 1 ASA

Boa - Luiz Fernando; Jackson, Higo, Carciano e Marinho Donizete (Marcelinho); Claudinei, Jean Cléber, Olívio e Carlos Magno (Vinicius); Moisés (Maranhão) e Jheimy. Técnico: Nedo Xavier.

ASA - Gilson; Emerson (Francismar), Toninho e Di Fábio; Sérgio Bueno, Jorginho (Vitinha), Cal, Marielson, Raul e Chiquinho Baiano; Robinson (Fábio Neves). Técnico: Vica.

Gols - Jackson, aos 8, Moisés, aos 33, e Toninho, aos 44 minutos do primeiro tempo.

Cartões amarelos - Higo e Marcelinho (Boa); Emerson (ASA).

Árbitro - João Batista de Arruda (RJ).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).