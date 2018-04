Boa vence o Paraná e atinge o sexto jogo invicto na Série B

O Boa manteve a sua série invicta na Série B do Campeonato Brasileiro e, de quebra, impôs a primeira derrota do técnico Lisca no comando do Paraná. Na noite deste sábado, os dois times se enfrentaram no Melão, em Varginha, pela 19.ª rodada, e os mandantes se deram melhor com uma importante vitória por 2 a 1.

Com o resultado, o clube mineiro foi aos 28 pontos, na oitava colocação. São seis jogos sem perder, com três vitórias e três empates. Enquanto isso, o time de Curitiba fica na nona posição, com 27 pontos. Ele vinha de duas goleadas em casa: 4 a 1 no CRB e 4 a 0 no Santa Cruz.

O time mineiro foi melhor no primeiro tempo e aproveitou os vacilos do Paraná para abrir o placar. Com 19 minutos, Reis chutou forte de fora da área e exigiu uma grande defesa de Richard, que colocou a bola para escanteio. Após a cobrança, Douglas Assis cabeceou forte e balançou as redes, aos 20.

O Paraná respondeu logo, um minuto após o gol. Gabriel Dias conduziu com muita liberdade e resolveu arriscar de fora da área. A bola tinha a direção do gol, mas Daniel conseguiu espalmar para a escanteio.

Com 22 minutos, o jogo precisou ficar parado devido a um desmaio do lateral Igor, do Paraná. Ele levou um chute do companheiro Eduardo Brock em um lance de dividida e caiu desacordado. Com isso, precisou do atendimento da ambulância e a partida ficou 35 minutos paralisada. Quando o jogo recomeçou, os times não conseguiram manter o bom nível até o intervalo.

No segundo tempo, o Paraná continuou acuado, sem sair de seu campo de defesa. O Boa aproveitou e fez mais um gol. Aos 14 minutos, Paulinho fez o cruzamento e Eduardo Brock desviou com a mão. O árbitro assinalou pênalti, que Reis cobrou mal e Richard defendeu. No rebote, o mesmo camisa 7 completou para o fundo das redes, aos 15 minutos.

Se não conseguia criar suas próprias jogadas, o time de Curitiba contou com um vacilo do adversário para diminuir o placar. Aos 28 minutos, Reis errou o passe e Robson emendou um contra-ataque. Após cruzamento, Rafhael Lucas apareceu para desviar ao fundo das redes.

O Boa volta a campo na próxima sexta-feira, às 20h30, para enfrentar o Vila Nova, no Serra Dourada, em Goiânia. Enquanto isso, o Paraná receberá o ABC no sábado, às 16h30, no Durival de Britto, em Curitiba. Os jogos serão válidos pela 20.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

BOA 2 X 1 PARANÁ

BOA - Daniel; Ruan, Laércio, Douglas Assis e Paulinho; Escobar, Diones e Reis; Rodolfo (Ramon), Casagrande (Eduardinho) e Thaciano (Wesley).Técnico: Nedo Xavier.

PARANÁ - Richard; Cristovam, Brock, Maidana e Igor (Rayan); Gabriel Dias (Rafhael Lucas), Leandro Vilela e Renatinho; Felipe Augusto (Felipe Alves), Robson e Alemão. Técnico: Lisca.

GOLS - Douglas Assis, aos 20 minutos do primeiro tempo. Reis, aos 15, e Rafhael Lucas, aos 28 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO)

CARTÕES AMARELOS - Douglas Assis, Escobar, Daniel e Laércio (Boa); Alemão (Paraná).

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Melão, em Varginha (MG).