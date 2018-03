Boato sobre Diego irrita dirigente Diego levou um tombo na concentração, quando brincava com os companheiros, sofreu uma grave contusão e está fora do jogo com o Cruz Azul. Esse boato tomou conta da cidade de Santos no final da manhã desta quarta-feira e foi levado ao ar pelo Globo Esporte, no início da tarde, com a ressalva que o acidente não tinha sido grave. "Não sei de onde tiraram essa história", reagiu o diretor de futebol, Francisco Lopes, por telefone. "Como seria possível um garoto de 18 anos, cair, sem mais nem menos, na concentração e se machucar, a ponto de não poder jogar?". Também o médico Jorge Merouço, que vai trabalhar no jogo desta quarta-feira à noite e está escalado para, se necessário, atender os jogadores na concentração, desmentiu a informação. "Não estou sabendo de nada e se tivesse acontecido alguma coisa, com certeza eu teria sido acionado." Os jogadores do Santos ficaram concentrados desde o meio-dia de terça-feira num hotel cinco estrelas no bairro do Gonzaga e, por determinação da comissão técnica, não podiam dar entrevistas antes do jogo contra o time mexicano.