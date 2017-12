Boato sobre Levir agita o Botafogo Um suposto interesse do Corinthians na contratação do técnico Levir Culpi conturbou o clima do Botafogo nesta segunda-feira. Segundo comentários no Rio, o treinador estaria acertando para comandar a equipe paulista em 2004. O boato foi desmentido por todas as partes, mas serviu para agitar o ambiente na semana decisiva do time carioca na reta final da Série B do Brasileiro. Sem se preocupar muito com essa história, Levir tratou de começar a preparar a equipe para o jogo contra o Sport, sábado, em Recife. Para o Botafogo, um empate já será considerado um bom resultado, porque na rodada seguinte o adversário será o Marília, em Caio Martins. O meia Valdo treinou normalmente e pode garantir sua escalação durante a semana. Ele ainda está com o braço esquerdo imobilizado por causa de uma fratura. Tal fato, porém, não tira a confiança do jogador em enfrentar o Sport desde o início. Levir, por sua vez, só vai definir se o atleta começará jogando no decorrer da semana. Por enquanto, a única mudança confirmada é a entrada do zagueiro Gilmar no lugar de Edgar, que terá de cumprir suspensão. Já o atacante Leandrão se disse irritado com o jejum de cinco jogos sem fazer gols. O jogador, que é o artilheiro do Botafogo na Série B com 12 gols, pretende voltar a marcar contra o Sport e, assim, ajudar o time a conquistar uma vitória que, segundo ele, fará o clube colocar a mão na vaga da primeira divisão. "Sou um atacante e vivo de gols. A torcida tem percebido que estou me empenhando e, por isso, não está vaiando", disse o jogador. Mas Leandrão reconheceu que esta situação pode mudar nas próximas partidas. "A paciência dos torcedores pode acabar se o time não conseguir bons resultados ou a classificação." Ao contrário de Leandrão, quem vive um momento mais feliz, após problema semelhante, é o atacante Dill. Ele voltou a marcar contra o Sport e acredita que o companheiro saberá superar a má fase. "Ele é um grande atacante e tenho certeza de que vai fazer gols nos jogos que restam na competição", afirmou Dill.