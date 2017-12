Boatos não tiram concentração de Roth O técnico Celso Roth está incomodado com as especulações de que haverá mudanças na comissão técnica do Botafogo após o Campeonato Brasileiro. Do clube surgem boatos de que Geninho, hoje no Goiás, está muito bem cotado para assumir o Alvinegro em janeiro. ?A gente não tem controle sobre isso numa reta final de competição. Essas histórias que partem de atletas e treinadores são normais. Mas não podemos perder a concentração.? Ele está empenhado em classificar o Botafogo para a Copa Sul-Americana de 2006 ? asseguram a vaga as equipes que terminarem o Brasileiro da quinta à 11ª posição. O Botafogo ocupa o 10º lugar e pode melhorar ainda mais a situação se vencer o Paysandu, amanhã, em Belém. Hoje, Celso Roth confirmou que o zagueiro Emerson vai substituir Rafael Marques, suspenso, no jogo com os paraenses.