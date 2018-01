Boatos sobre saída de atletas invadem a Vila O principal assunto nesta terça-feira no CT Rei Pelé foi o interesse do River Plate pelo goleiro Fábio Costa e o do Santos por Doni, do Corinthians. Num momento em que o time joga suas últimas chances de conquistar o bi-campeonato Brasileiro e luta para chegar à final da Copa Sul-Americana, noticia como essa pode ser ponto de desequilíbrio para os jogadores. O técnico Leão procurou logo encerrar o assunto: "O Doni é um atleta do Corinthians e não podemos falar com atleta dos outros clubes". Sobre Fábio Costa, revelou desconhecer o assunto, e disse: "não sei absolutamente nada e o Fábio tem contrato até o final do ano; depois disso, ele decide seu futuro". Mas os boatos não pararam aí. Correu a informação de que o Cruzeiro estaria interessando em três santistas: Léo, Renato e André Luís. Nesse ponto, Leão procurou tirar proveito: "isso não é novidade; novidade é encontrar algum dirigente que não tenha interesse em alguns atletas do Santos, clube que fez um bom trabalho e tem um bom patrimônio". Leão acha que esse tipo de notícia não atrapalha. "Nós temos um objetivo definido há muito tempo e o ambiente aqui é bem saudável". Entende também que não mexe com a cabeça dos jogadores: "nossa garotada já está definida e o importante é que os jogadores gostam daqui", disse ele, completando: "falei no final do ano passado que ninguém ia sair antes do tempo, o presidente cumpriu com a palavra e tudo aquilo que foi planejado no Santos está sendo cumprido". Já o goleiro Fábio Costa foi incisivo. "Não fui comunicado de nada e nem quero ser comunicado, pois da mesma forma que cobram ética e uma postura profissional dos clubes, tenho que me manter assim porque meu contrato vai até o dia 31 de dezembro e vou cumpri-lo até o fim". Revelou que pretende permanecer na Vila Belmiro no ano que vem, mas que se a nova diretoria não quiser, irá procurar outro time. Léo disse que não conversou com ninguém do Cruzeiro. "Não converso e nem o Iko (seu procurador) está autorizado a negociar; pode conversar, negociar não", disse ele, informando que vai aguardar o resultado da eleição que escolherá o novo presidente do clube em dezembro e a posição do técnico Leão sobre sua permanência ou não no comando do Santos.