Boavista assume liderança em Portugal O Boavista venceu fora de casa o Braga por 2 a 0 e assumiu a liderança provisória do Campeonato Português com 56 pontos. Amanhã, o Sporting, que soma 54 pontos, enfrenta o Santa Clara e poderá voltar à liderança da competição. A 26.ª rodada foi aberta ontem com a vitória do Belenenses sobre o Porto por 3 a 0. Ainda neste sábado jogam Gil Vicente e Benfica. Outros cinco jogos completam a rodada neste domingo e segunda-feira: Alverca x Beira Mar; Farense x Varzim; Paços Ferreira x Salgueiros; União Leiria x Vitória Setubal; Vitória Guimarães x Maritimo.