Boavista derruba Porto e embola tudo O Boavista venceu o Porto por 1 a 0, no único jogo deste sábado pelo Campeonato Português, e embolou ainda mais a disputa pelas vagas na Liga dos Campeões da próxima temporada. É que com esta vitória o time chega a 48 pontos, empatando com Sporting, Braga e o próprio Porto na segunda posição na classificação. O líder é o Benfica, que tem 54 pontos. Confira a classificação, os resultados e os próximos jogos do Campeonato Português 2004/05.