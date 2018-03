Boavista é derrotado pelo Guimarães O Boavista voltou a decepcionar sua torcida ao ser derrotado por 2 a 0 pelo Vitória de Guimarães, no campo do adversário. Os gols foram marcados por Romeu e Mário. Os outros resultados dos jogos deste sábado, pela penúltima rodada do Campeonato Português, foram os seguintes: Acadêmica 0 x Moreirense 4, Nacional 1 x Penafiel 3, Marítimo 2 x União de Leiria 0, Gil Vicente 1 x Belenenses 0 e Vitória de Setúbal 2 x Estoril 2. Ainda neste sábado vão disputar o clássico decisivo no Estádio da Luz, em Lisboa, os líderes Benfica e Sporting. Os outros jogos são Rio Ave x Porto e Braga x Beira Mar.