Boavista e Marítimo garantem vaga Boavista e Marítimo cumpriram a obrigação e conseguiram classificar-se, na tarde deste domingo, para as semifinais da Copa de Portugal. O Boavista, que também lidera o campeonato da Primeira Divisão, ganhou do Moreirense (Série B) por 2 a 1, no campo do adversário. O Marítimo passou pelo Paços Ferreira (Série A) por 2 a 1, depois de empate por 1 a 1 no tempo normal. Logo mais à noite jogam Bragança (Série B) x Porto. Para a segunda-feira, ficou a partida entre Famalicão (Série B) x Sporting.