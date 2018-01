Boavista e Tottenham vencem na Europa No complemento das rodadas de seus campeonatos nacionais, nesta segunda-feira, Boavista (em Portugal) e Tottenham (na Inglaterra) venceram seus jogos e continuam acompanhando de perto os líderes Porto (13 pontos) e Chelsea (21 pontos), respectivamente. O Boavista ganhou por 2 a 1 do Academica de Coimbra (17.º, 2 pontos), em casa, e agora é sexto colocado na classificação, com nove pontos em cinco partidas. Já o Tottenham venceu por 1 a 0 o Fulham (17.º, 5 pontos) e é quarto colocado, com 12 pontos. As duas competições voltam a ter jogos no final de semana.