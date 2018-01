Boavista é vice-líder em Portugal O Boavista venceu hoje, fora de casa, o Farense por 2 a 1 e manteve a vice-liderança no Campeonato Português atrás do Sporting, que derrotou ontem o Vitória Guimarães por 1 a 0. O Boavista soma agora 52 pontos, um a menos que o Sporting. No outro jogo deste sábado, o Porto foi derrotado em casa pelo Beira Mar por 3 a 2. Amanhã e segunda-feira, seis jogos completam a 23.ª rodada. Confira: União Leiria x Varzim, Gil Vicente x Maritimo, Santa Clara x Salguieros, Alverca x Benfica, Belenenses x Vitoria Setubal, Braga x Paços Ferreira.