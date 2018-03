Boavista ganha e é campeão português O Boavista derrotou o Desportivo Aves por 3 a 0, nesta sexta-feira, e conquistou pela primeira vez o título do Campeonato Português. A equipe da cidade do Porto faz a festa a uma rodada do encerramento da temporada de 2000-2001, pois foi a 77 pontos e não pode mais ser alcançada pelo rival local - o próprio Porto -, que tem 70. Os gols foram marcados pelo boliviano Erwin "Platini" Sanchez e pelos brasileiros Elpidio Silva e Wellinton Silva. O Estádio do Bessa estava lotado. Os torcedores começaram a comemorar o título já aos 22 minutos de jogo, quando Sanchez abriu o placar, em cobrança de falta. O Boavista dominou o jogo, criou oportunidades e consolidou a maior conquista em seus 98 anos de existência com os gols no segundo tempo - de Elpídio aos 3 e de Wellinton aos 22 minutos. O Aves, penúltimo colocado com 21 pontos e já rebaixado, foi apenas personagem secundário. Assim que terminou a partida, centenas de torcedores invadiram o campo para festejar com os jogadores. Na seqüência, milhares foram para a Rotunda de Boavista, região central da cidade, e não para a Avenida dos Alienados, tradicional ponto de comemoração da torcida do Porto. O Boavista teve campanha impecável ao vencer 16 das 17 partidas que disputou em casa. Durante a competição, perdeu apenas duas vezes e empatou oito. O ataque marcou 63 gols e a defesa sofreu 18. O presidente do clube, João Loureiro, anunciou política arrojada de contratações para a disputa da próxima Liga dos Campeões, principal torneio de clubes da Europa. A penúltima rodada do campeonato terá neste sábado Marítimo x Vitória de Guimarães. Domingo jogam Belenenses x Gil Vicente, Paços Ferreira x Alverca, Benfica x Salgueiros, Campomaiorense x Sporting, Farense x Braga, Leiria x Beira-Mar. E, na segunda-feira, jogam E. Amadora x Porto.