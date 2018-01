Boavista lidera na Liga dos Campeões O Boavista, de Portugal, derrotou a equipe alemã do Borússia Dortmund por 2 a 1 nesta quarta-feira e se manteve firme na liderança do Grupo B da Copa dos Campeões da Europa. Silva e Erwin Sanchez marcaram para o campeão português, que agora soma 7 pontos ganhos. Também pelo grupo B, o Liverpool venceu o Dínamo de Kiev por 1 a 0 e manteve as chances de classificação para a segunda fase. Com a vitória, a equipe inglesa sobe para cinco pontos ganhos e ocupa a segunda posição no grupo. O Borússia é o terceiro colocado, com 2 pontos, e o Dínamo é lanterna, como apenas um ponto ganho até aqui. A rodada da Copa dos Campeões teve ainda os seguintes resultados: Nantes 0 x 1 Galatasaray; Panathinaikos 1 x 0 Arsenal, PSV 1 x 0 Lazio, Real Madrid 4 x 1 Anderlecht, Roma 2 x 1 Lokomotiv Moscou e Schalke 04 0 x 1 Mallorca.