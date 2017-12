Boavista perde a chance de liderar O Boavista perdeu a oportunidade de liderar o Campeonato Português neste domingo. A equipe empatou por 0 a 0 com o Vitória Guimarães e soma agora 53 pontos, um a menos que o líder Sporting de Lisboa. Em terceiro lugar, com 45 pontos estão o Benfica e o Porto, que joga ainda neste domingo contra o Salgueiros. Nesta segunda-feira, Beira Mar e Belenenses completam a 25.ª rodada do torneio. Outros resultados deste domingo: Varzim 2 x 0 Gil Vicente Maritimo 1 x 0 Farense Paços Ferreira 2 x 1 Santa Clara Vitória Setubal 2 x 1 Alverca