Boavista perde a chance de liderar O Boavista deixou escapar nesta segunda-feira a chance de liderar o Campeonato Português 2004/05 ao empatar por 0 a 0 com o Vitória de Setúbal, no encerramento da 20.ª rodada da competição. Com este resultado, o Boavista é o quinto colocado na classificação, com 35 pontos, ficando a dois pontos dos líderes Porto e Benfica. Já o Vitória é o 9.º, com 29 pontos.