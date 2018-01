Boavista perde mas segue na liderança Apesar de ter sido derrotado pelo Braga, neste sábado, o Boavista ainda mantém a liderança do Campeonato Português, com 45 pontos ganhos. O Braga venceu por 1 a 0, com o gol do brasileiro Riva, aos 37 minutos do segundo tempo, e assumiu a terceira posição da competição, com 40 pontos. O Benfica, que ganhou do Estrela Amadora por 2 a 1 na sexta-feira, está em segundo lugar (43). Mais um jogo acontece ainda neste sábado pelo Campeonato Português: Alverca x Sporting. A 22ª rodada será completada no domingo, com mais seis partidas: Aves x Maritimo, União Leiria x Belenenses, Beira Mar x Pacos Ferreira, Salgueiros x Farense, Gil Vicente x Vitoria Guimarães e Porto x Campomaiorense.